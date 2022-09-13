«عين الكاميرا».. جولة يومية حول العالم

الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 01:07 ص

«عين الكاميرا».. جولة يومية تصحبكم فيها «البوابة نيوز» فى رحلة حول العالم

قرية بالاتير (اسكتلندا) مع اقتراب موكب جنازة الملكة، في قرية بالاتير

موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية، عند قرية دندي (اسكتلندا)

وصول موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية في رويال مايل، إدنبره

المارة يحيون موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية، أثناء مروره في أبوين (اسكتلندا)

حجرة دراسية في الهواء الطلق.. هذه هي فكرة مدارس الغابة التي تطبق أصول التدريس في الهواء الطلق آخذة في الظهور في فرنسا وتقوم على «دمج البيئة القريبة من المدرسة لتحفيز التعلم وترسيخه، بالواقع للفهم بطريقة ملموسة».

تأثير المناخ.. أحد فروغ نهر اللوار، الذي وصل إلى مستوى منخفض تاريخيًا، في لوار أتلانتيك

رجال الإطفاء في سان فرانسيسكو يكافحون حريق الغابات، كاليفورنيا

يستخدم الناس طوقًا مؤقتًا للتنقل عبر مياه الفيضانات بسبب الأمطار الموسمية في منطقة دادو، مقاطعة السند، باكستان

نصبت الخيام مؤقتًا للنازحين الذين فروا من منازلهم التي غمرتها المياه في سكور، إقليم السند، جنوب باكستان

التجريف غير المنضبط للرمال على ضفاف نهر سون يدمر النظام البيئي بأكمله، في ولاية بيهار، الهند