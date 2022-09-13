الأسهم الباكستانية تغلق على انخفاض

الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 01:28 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.2%، ما يعادل 85 نقطة، ليصل عند مستوى 41862 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 66.430.462 سهمًا، تمثّل أسهم 348 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 109 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 218 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.