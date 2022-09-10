وزير الصحة يتفقد مستشفى البنك الأهلي ويوجه ببدء حملة صيانة شاملة

السبت 10/سبتمبر/2022 - 11:18 ص



تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن جولته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة سير العمل، والوقوف على أي عقبات أو تحديات قد تواجه المنظومة الصحية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وغرف المرضى، حيث تابع سير العمل بالعيادات الخارجية، والتي تضم 13 عيادة بمختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بطاقة 53 سريرًا في القسم الداخلي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة والذي يعمل بطاقة 20 سريرًا و18 جهاز تنفس صناعي، كما تفقد قسم الاستقبال والطوارىء، والذي يعمل بطاقة 12 سريرًا، بالإضافة إلى غرف العمليات، حيث تابع الوزير إجراءات استقبال المرضى وانتظام الفرق الطبية في استقبال الحالات، والمعدل الزمني للتعامل مع كل حالة، وسرعة تقديم الخدمة الطبية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية المستشفى الذي يعد من أهم مستشفيات الطوارئ، ويخدم القاهرة الكبرى، ويستقبل مصابي الحوادث على الطريق الدائري، والأوتوستراد، والدائري الأوسطي، وطريق السويس والعين السخنة، ومحاور القاهرة الجديدة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الأشعة بالمستشفى، ووجه في هذا الصدد بالربط بين جميع وحدات أشعة الرنين بجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة على منظومة إلكترونية موحدة لسرعة التعامل واتخاذ القرارات بشأن التدخلات الطبية للحالات المرضية.

وقال «عبدالغفار» إن المستشفى يقدم الخدمات في مختلف التخصصات الطبية (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، جراحة أوعية دموية، جراحة صدر، جراحة عمود فقري، جراحة مخ وأعصاب، جراحة أورام، جراحة وجه وفكين، جراحة يد، جراحة فم وأسنان)، مشيرا إلى أن الوزير وجه بإجراء أعمال صيانة شاملة لأقسام المستشفى فيما يخص التجهيزات الطبية وغير الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد الموقع المجاور لمبنى المستشفى والمقترح أن ينشأ به مبنى ملحق يضم أقسام (رعاية مركزة، عمليات، داخلي)، لزيادة طاقة المستشفى الاستيعابية، نظرًا لمعدلات التردد العالية.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.