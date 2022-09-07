بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 07/سبتمبر/2022 - 06:54 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي في الجولة الأولى لدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح للفوز بأول ثلاث نقاط على نابولي في ملعب الأخير ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جوار الفريقين أياكس أمستردام الهولندي وجلاكسو رينجرز الاسكتلندي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نابولي الإيطالي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويخطط يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول للفوز اليوم في ملعب نابولي في بداية منافسات دوري أبطال أوروبا وننقل بث مباشر للمباراة في البطولة التي خسرها الريدز في المباراة النهائية الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

ويقود تشكيل ليفربول اليوم ضد نابولي وينقل البث المباشر للمباراة عبر البوابة نيوز حراسة المرمى: أليسون بيكر وفي خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون وخط الوسط: ميلو، هارفى إليوت، فابينيو وخط الهجوم: نونيز، محمد صلاح، لويس دياز

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا