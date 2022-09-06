"الشباب والرياضة": المكتب الإقليمي لليونيسف بالأردن يشيد بمبادرة "دوى"

الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 08:38 م

تلقت اللجنة المنظمة لبرنامج "الرياضة من أجل التنمية"، ومبادرة "دوى" واللذان تنفذهما وزارة الشباب والرياضة إشادة من المكتب الإقليمي الخاص بمنظمة اليونسيف بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال زيارة وفد المكتب للمركز الأوليمبي بالمعادي.

ويأتي تنفيذ برنامج "الرياضة من أجل التنمية" تحت شعار "لياقتي مهارتي"، لتنمية مهارات الفتيات فى مجال الرياضة فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعلها أسلوب حياة كمحور رئيسي من محاور إستراتيجية الوزارة.

فيما تهدف مبادرة "دوى" إلى تمكين الفتيات، وتنمية وصقل مهاراتهن، ويتم تنفيذها على مستوى جميع محافظات الجمهورية فى إطار السعى نحو خلق مجتمع من الأشخاص والمؤسسات، التى تدعم الفتيات لتحقيق إمكاناتهن الكاملة.