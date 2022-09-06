المشرق يتعاون مع أكاديمية رياضية رائدة لدعم رياضة البادل تنس في مصر

الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 02:45 م

أعلن بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في المنطقة، عن تعاونه مع أكاديمية SR Padel، أحد أكبر مشغلي ملاعب البادل تنس في مصر، وأكاديمية JustPadelفي الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون.

وتنطوي هذه الشراكة التي تستمر لعام واحد على تظافر جهود المؤسستين لتحسين انتشارهما عبر القطاعات التي ينشطان بها، مع تأكيد المشرق على استعداده لتوسيع هذا التعاون ليشمل العديد من المبادرات المبتكرة مع مشغل رياضة البادل تنس الرائد في مصر.

وعلاوة على ذلك، أعلن المشرق عن تعاونه أيضاً مع أكاديمية رياضة بادل أخرى في المنطقة، وهي أكاديمية JustPadel في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون، في إطار اتفاقية تمتد لثلاث سنوات، وذلك بهدف تعزيز انتشار هذه الرياضة في دولة الإمارات.

وجدير بالذكر أن عدد أعضاء أكاديمية SR Padel في مصر يبلغ حالياً حوالي 33,000 عضو مسجل على التطبيق الخاص بها، مع توقعات بزيادة العدد بنسبة 70% على أساس سنوي خلال عام 2022.

ومن المقرر أن تبدأ أول بطولة مشتركه من تنظيم SR Padel خلال شهر أكتوبر في ملعب بالم هيلز في مدينة السادس من أكتوبر، تليها بطولة في ملعب ليك هاوس بالقاهرة الجديدة.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر للبادل تأهل مؤخرًا إلى كأس العالم، والذي يعزز شعبية هذه الرياضة في السنوات القادمة. كما إستضاف SR Padel مؤخراً تصفيات بطولة كأس العالم بمشاركة 7 دول مختلفة في أحد ملاعبه.

وكانت شعبية رياضة البادل، والتي تجمع بين عناصر من التنس والاسكواش والراكيت بول، قد شهدت زيادة سريعة في مختلف أنحاء العالم، نظراً لطبيعتها المتنوعة. ويمكن للمشاركين من جميع الأعمار الاستمتاع بمباريات مسلية مع أفراد العائلة أو الأصدقاء في بيئة آمنة وممتعة توفرها الأكاديمية في جميع مرافقها. وفي تعليقه على هذه الشراكة،

قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: "شهدت شعبية رياضة البادل تنامياً سريعاً للغاية لدى مختلف الفئات العمرية خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب حجم المشاركة المجتمعية والفوائد الصحية المتنوعة التي توفرها هذه الرياضة.

ونحن سعداء جداً بالتعاون مع أكاديميات رائدة مثل SR Padel وJustPadel في إطار جهودنا لتحسين إمكانية الوصول إلى منتجاتنا المالية بشكل أفضل، لا سيما من خلال قنواتنا الرقمية وعبر جهود الشمول الاجتماعي التي توفرها مثل هذه الشراكة.

كما يحرص المشرق على تعزيز مشاركة القاعدة الجماهيرية المتنامية من عشاق هذه الرياضة في الإمارات ومصر، عبر رعاية بطولات البادل تنس والمشاركة في استضافتها في جمهورية مصر العربية وغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وتعليقاً على الشراكة، قال خالد ناجي، مؤسس SR Padel: " البادل لعبة مميزة فهي رياضة تنافسية وترفيهية في نفس الوقت، وقد شهدت رواجاً كبيراً في مصر وأبرزت نجوماً عدة منذ اطلاقها.

نحن نفتخر بالشراكة مع بنك المشرق لإتاحة الفرصة للجميع لممارسة رياضة البادل والاستفادة من منصة SR Padel الاحترافية والتي تتيح أكاديمية تدريب مع مدربين معتمدين.

كما نسعى لتنمية البنية التحتية الرياضية تماشياً مع رؤية الدولة المصرية لتوفير ملاعب ونوادي رياضية متكاملة، خاصة بعد تصنيف مصر بالمركز الرابع في استضافة البطولات الدولية للعام الجاري، لذلك نعمل جاهدين لنوفر كل ما يحتاجه اللاعب والجمهور." ستوفر هذه الشراكة لعملاء المشرق خصومات حصرية على رسوم استئجار الملاعب والمعدات.

