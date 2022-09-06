كورونا في سوريا.. تسجيل 13 إصابة جديدة

الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 01:57 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 42 دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57098 شفيت منها 53609 حالات وتوفيت 3163 حالة.