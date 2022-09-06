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الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 13 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء  42  دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن  57098  شفيت منها  53609  حالات وتوفيت 3163 حالة.

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