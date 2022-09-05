السعودية وسنغافورة تبحثان فرص تعزيز التعاون الثنائي

الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 06:53 م

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة بالرياض، مع وزير خارجية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أنه جرى أيضًا بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

في السياق، بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله بن عامر السواحه، اليوم، بقيادات الغرفة التجارية الدولية بسنغافورة، الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي والابتكار، وكذلك التجربة السعودية الرائدة بمجال التحوّل الرقمي والاستثمار الرقمي، إلى جانب تبني المملكة لأحدث التقنيات لتعزيز وصولها إلى مراكز متقدمة في هذا المجال.

كما بحث الاجتماع زيادة أوجه التعاون وسبل دعم الشركات السعودية التقنية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وعقد الشراكات مع الشركات السنغافورية، والتعرف على استراتيجية تنمية الاستثمار الأجنبي في سنغافورة، إضافة إلى استقطاب المؤسسات البحثية ومراكز الابتكار للمملكة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال بناء شراكات مع شركات رأس المال الاستثماري التقني.