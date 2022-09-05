«كريدي أجريكول للتنمية» تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج «إبهار مصر»

الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 04:10 م

احتفلت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، ومؤسسة التعليم أولاً بتخريج دفعة عام 2022 من الشباب الموهوبين طلاب برنامج "إبهار مصر"، وهو برنامج مقدم من مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية ويسعى لاكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا.

يأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للأجيال القادمة. ويأتي برنامج إبهار مصر بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولاً الشريك التنفيذي للبرنامج تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم.

أقيم الاحتفال بتخريج دفعة 2022 من برنامج "إبهار مصر" بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور نخبة من مسؤولي الجهات المشاركة والداعمة للبرنامج، وكذلك خريجي برنامج إبهار خلال السنوات الماضية. وتضمن الاحتفال عروض الموسيقى والتمثيل المتميزة لجميع المواهب في برنامج إبهار مصـر وليس مواهب هذا العام فقط بل اشترك خريجي الدفعات السابقة في العرض، حيث يحظى البرنامج بدعم وتأييد مستمر ورائع في المجال الفني من حيث التدريب والتوجيه من الموسيقار الكبير هاني شنودة في مجال الموسيقى والفنان الكبير طارق الدسوقي في مجال التمثيل، والذين ساهموا وتبرعوا بوقتهم وجهدهم لتهيئة هذه المواهب الشابة.

جاء اختيار المواهب المشاركة هذا العام من خلال اختبارات على عدة مراحل متتالية، حيث يقدم الموهوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا مقاطع فيديو تعرض مواهبهم على منصة إبهار مصر الإلكترونية، ويتم إجراء 3 جولات من الفرز لاختيار 20 - 25 موهبة لاعتمادها كل عام، ومع تخرج دفعة هذا العام يحظى البرنامج حالياً ب89 موهبة متألقة تم اكتشافها وإعدادها من خلال أنشطة البرنامج المقدمة على مدار العام.

وأشاد عاصم رجب رئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية بالتطور الملموس لبرنامج إبهار مصر الذي حول طلابه من مواهب تبحث عن الفرص إلى مشاريع نجوم بدأت بالفعل أن تسطع كلٍ في مجاله من خلال تبني برنامج إبهار مصر لتلك المواهب والتدريب العلمي والعملي لها حتى تخرج بهذه الصورة المشرفة. وأضاف أن مؤسسة كريدي أجريكول مصر تسعى من خلال برنامج إبهار مصر إلى تمكين الشباب من خلال الاستثمار في المواهب وتفجير القدرات حتى يكون لهم دوراً فعالاً لمستقبل مشرق لوطننا الحبيب حيث أن هذا ما يمثل رؤية المؤسسة التي ترتكز على استمرار التطوير واستهداف الاستدامة من خلال تقديم مبادرات فعالة تصنع اختلاف إيجابي علي أرض الواقع.

من جانبه أكد الدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة "التعليم أولاً "، أن اكتشاف الموهوبين من الشباب المصري يأتي ركيزة أساسية في رؤية ورسالة مؤسسة التعليم أولاً، التي اهتمت منذ نشأتها بدعم التعليم الحكومي من خلال رفع الكفاءة المهنية والتربوية للعاملين بهذا القطاع وتبني ورعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين في شتى المجالات بالإضافة إلى الربط بين مؤسسات المجتمع المدني بهدف دعم التعليم في مصر والعالم العربي.

ويشمل برنامج إبهار مصر عدداً من الأنشطة والفعاليات المختلفة في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا، يأتي على رأسها المعسكر السنوي لبرنامج إبهار مصر لطلاب المدارس الذي يقوم باكتشاف وتدريب 25 موهبة كل عام من جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة السنوية التدريبية منها إقامة معارض فنية بكلية الفنون الجميلة، عقد دورات تدريبية لطلاب البرنامج في مجالات البرنامج المختلفة، وتقديم منح جامعية داخل وخارج مصر، هذا بالإضافة إلى مسابقة الابتكار العلمي المجتمعي وهي مسابقة سنوية جديدة يطلقها برنامج إبهار مصر بإشراف ودعم أكاديمي من الجامعة البريطانية في مصر.

ويعد برنامج "إبهار مصر" فرصة حقيقية أطلقتها مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولاً منذ عام 2018 بهدف تبني ورعاية المواهب الشابة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والفنون.