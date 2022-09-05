مؤشرات أداء قوية تعكس نجاح استراتيجية البنك العربي الافريقي الدولي

الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 11:27 ص

كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك العربي الأفريقي الدولي، عن أداء مالي قوي بالنصف الأول من العام 2022، والتي حقق خلالها نتائج مالية ايجابية حيث وصل صافي الأرباح إلى 94.8 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو 22.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وتظهر هذه النتائج الأداء المتوازن في إدارة موارد البنك وفقاً لاستراتيجية البنك وموازنته التقديرية لعام 2022.

كما أوضحت القوائم المالية الموقف الجيد للسيولة المالية مع تطوير لكافة نماذج الأعمال لتصبح أكثر مرونة، بالإضافة إلى القدرة على إدارة تكاليف التشغيل بكفاءة وذلك وفقا لاستراتيجية البنك الطموحة 2021-2025.

وشهدت كل مؤشرات الأداء للبنك العربي الأفريقي الدولي عن النصف الأول لعام 2022 نمواً ملحوظاً حيث حققت إدارة الائتمان عدة نجاحات، فقد شهد إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء نموا بنسبة 8.8 % والذي يعكس نمو القروض الممنوحة للمؤسسات بنسبة 9.6% و نمو القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 4.5% علماً بأن جميع ارصدة القوائم المالية تترجم الي عملة العرض الأساسية للبنك وهي الدولار الأمريكي، وبذلك يكون معدل النمو الحقيقي لإجمالي القروض و تسهيلات العملاء 23% و معدل النمو لقروض الشركات 23% و معدل النمو لقروض الأفراد 24% ولإجمالي الأصول 9% على أساس ثبات سعر الصرف مما يدل على نجاح استراتيجية البنك في بناء قطاع ائتماني قادر على توفير التمويل اللازم للعديد من القطاعات الحيوية مع التوسع في قطاع التجزئة المصرفية و قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة الذي بلغ حجم محفظته في يونيو 2022 مبلغ 9.4 مليار جم مقارنه ب 4.2 مليار جم في يونيو 2021 بزيادة قدرها 5.1 مليار جم محققة نسبة نمو124%.

كما نما أيضاً صافي الدخل من العائد بنسبة 18.5% وشهد إجمالي إيرادات النشاط نموا بنسبة 12.4% مدعوماً بنمو القروض للأفراد والمؤسسات وكذلك زيادة القدرة على التوسع في تحقيق إيرادات من منتجات مصرفية متنوعة، ونتيجة لهذا النمو في تحقيق الإيرادات تمكن البنك من استيعاب الزيادة في المصروفات بنسبة 11.2% الناتجة من التوسع الكبير في بناء وتحديث أنظمة البنك وزيادة وتدريب الكوادر في قطاعات البنك المختلفة.

ومن أهم المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها القوائم المالية عن النصف الأول من العام الجاري 2022 أيضاً هو التحسن الملحوظ في قدرة البنك على تحسين نسبة القروض المتعثرة لإجمالي المحفظة لتصل إلى 9.5% مقارنة بـ13% في يونيو 2021، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة تغطية الأصول والالتزامات العرضية الغير منتظمة لتصل إلى 79% بعد أن انخفضت إلى 64% في ديسمبر 2020.

وأشار شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي إلى إن هذه المؤشرات التي تظهر نمواً في العديد من قطاعات البنك تعد نجاحاً لاستراتيجية البنك والتزامه بتحقيق أهدافه التي تتمحور حول أداء مالي قوي نتج عن العمل على تنوع محفظة البنك وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي نوليه أهمية كبيرة لمواكبة التطور التكنولوجي وتقديم أحدث الخدمات لعملائنا لنمنحهم تجربة مصرفية متميزة عند استخدامهم للقنوات و التطبيقات المصرفية الرقمية الخاصة بالبنك هذا بالإضافة إلى التركيز على نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية بالإضافة إلى التركيز على شريحة الشركات غير المقترضة والتي تعتبر من أهم القطاعات التي يهتم بها البنك في تحقيق استراتيجيته وخاصة من ناحية تنوع مصادر الدخل من خلال تقديم حلول مصرفية متكاملة تلائم احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء.

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي الافريقي الدولي يحقق خطوات إيجابية واسعة المدى في مجال التحول الرقمي ليتماشى مع تطور احتياجات عملائه حيث تمكن من إطلاق واحدة من أفضل تطبيقات الموبايل البنكي على مستوي القطاع المصرفي والتي تم تصميمها وإنشائها داخليا بشكل كامل من خلال العمل بنموذج مبتكر وهو الDigital Factory كذلك تم تطوير خدمة الـonline Banking والذي سوف يتم استبداله بالكامل بتطبيق حديث جدا خلال الربع الأخير من هذا العام ليتواكب مع أحدث التطبيقات في هذا المجال علماً بأن هذا التطبيق أيضاً تم تطويره بالكفاءات الداخلية بالبنك بالكامل، وهو النهج الذي ينتهجه البنك العربي الأفريقي الدولي في كل منتجاته وخاصة التكنولوجية فيها.