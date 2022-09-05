هشام زكريا: فضلت تدريب إيسترن عن ناد بالممتاز

الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 12:50 ص

أكد هشام زكريا المدير الفني الجديد لنادي إيسترن كومباني أن مهمته مع الفريق في الموسم الجديد صعبة للغاية من أجل العودة للدوري الممتاز.

وقال هشام زكريا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فضلت التعاقد مع ايسترن كومباني على عرض من ناد في الدوري الممتاز".

وتابع "الفارق بين العرضين هو العقلية والراحة، ورغم أن الوضع صعب في نادي ايسترن كومباني لأن الفريق يضم 21 لاعبا معارا انتهت إعارتهم إلا أنني رحبت بالانضمام لنادي إيسترن".

وواصل "مطلوب اعمل فريق ينافس على الصعود في الموسم القادم للدوري الممتاز مرة أخرى".

واختتم تصريحاته "أتمنى أن اللي شوفته من الإدارة هو اللي يتحقق خلال الموسم، في فرق بقالها 4 شهور بدأت استعدادا للموسم الجديد، الأريحية أن الناس متفهمة الوضع، معنديش قوام أساسي في الفريق".