ثقافة المنيا تواصل فعاليات الأسبوع الثاني في برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 09:57 ص

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات الأسبوع الثانى فى البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، بقرية شم القبلية بمغاغة وذلك خلال الفترة من والذى ينفذه فرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى بإشراف قصر ثقافة مغاغة، وينفذ البرنامج على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بقرى محافظة المنيا.

يتضمن برنامج اليوم الأول بمدرسة شم القبلية الإعدادية محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى التنمية الشاملة" حاضرها القاص سعيد عوض، حيث قال إن الإنسان يعيش في جماعة ولا يعيش منفردا تحيط به البيئة على اختلاف تنوعها ما بين حضر وريف . تربطه علاقات اجتماعية واقتصادية، تحتم عليه ترسيخ العلاقة بينه وبين الآخرين والأشخاص المقربين للفرد هم العائلة والأسرة. بعد ولادة الطفل فيكون ارتباطه بالأم ارتباطا قويا، فيشعر بها وتشعر به، يحتاج إليها ولحنانها.. من هنا ينشأ الود وتنشأ العاطفة. فيكبر الشخص وتتوسع علاقاته بين الجيران، ثم علاقاته بالمدرسة والمجتمع بأكمله مع وجود كل التفاعلات تبرز قيمة الوطن الذي يضم العديد من الأسر في الحضر الريف، وعندما يتلقى الإنسان الرعاية الصحية والتعليمية ويشعر بالأمان، وتتعزز المواطنة عنده وينخرط في المجتمع الذي هو جزء لا يتجزأ منه ويكون الحب غريزة، تدفعه إلى الحفاظ على أسرته وبيته والوطن بروحه ودمه.. لأن المواطنة ليست كلمة نظرية. بل تبادل في الحقوق والواجبات. والإنسان المواطن عليه بذل الجهد والعرق والدم ليظهر وطنه في أبهى صورة في جميع المجالات ، كما تحدث القاص سيد عبد العليم، عن الدور الذى تلعبه الثقافة فى التنمية الشاملة لكى تبنى مجتمع واع فى شتى نواحي الحياة ومن ثم يستطيع أن يقيم النهضة الشاملة للوطن من خلال فهمه لطموحاته وتطلعاته ومواجهة تحدياته بفهم سليم، حيث أن الدولة تعتمد على العلم والثقافة ودرجة الوعي لدى مواطنيها من أجل بناء دولة حديثة قوية اقتصاديًا واجتماعيا وسياسيا والتنمية الشاملة هي الخطة التي تتبناها الدولة في، وفقرة إكتشاف مواهب ابناء القرية".

كما أقيمت ورش فنية رسم وتلوين تدريب طه حافظ، وورشة مشغولات يدوية مفارش نول والشرايط من تدريب حنان محمد عبد التواب، حنان مخلوف مشرفات نادى المرأة بقصر ثقافة المنيا، بجانب عروض لأفلام وثائقية لإنجازات الدولة، وأفلام أطفال، ومنفذ بيع الكتاب الذى يضم العديد من الكتب والمجلات المتنوعة لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفى الختام قدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة المنيا كوكتيل من الأغانى منها أسمر يا أسمرانى، بهية، الحياة حلوة جماعى بقيادة المايسترو أحمد الدسوقى.

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