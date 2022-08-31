محافظ كفر الشيخ: إنشاء محاور جديدة بغرب العاصمة وشرقها

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 09:14 م

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء محاور جديدة غرب وشرق العاصمة، وتوسعة الطرق، بحضور اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال الشارع القادم من مستشفى الرحمة بشوارع الزواوي، وصولا للميدان الجاري انشاؤه بأبراج مكة، وانشاء شارع جديد بعرض 15 متر، ليخدم منطقة الأبراج الجديدة التي تنشئها الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، عددها 109 برج سكني.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال توسعة امتداد شارع صبري القاضي المار بسوق الجملة، والإسكان الجديد والممتد لطريق محلة موسى سخا، بحيث لا يقل عرضه عن 24 متراً، ليكون امتدادا للكوبري العلوي الجديد، والذي يخدم المنطقة اللوجستية، كما وجه بإنشاء طريق جديد يصل لجامعة كفر الشيخ.

كما وجه بإنشاء طريق جديد متجه للمنطقة اللوجستية، ليمتد لرافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا" ليخدم عمارات الإسكان أمام الجامعة، واستغلال المناطق المجاورة لانشاء مشروعات خدمية جديدة.

ووجه بإنشاء حارات تهدئة السرعة قبل طريق أبو عمر وبعده، الرابط بين رافدي الطريق " طنطا المحلة"، لضمان عدم وقوع حوادث، كما وجه محافظة كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من إنشاء الكوبريين للقضاء على الزحام المروري.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بشارع الزهيري الممتد من حي القنطرة حتى رافد الطريق الدولي الساحلي" كفر الشيخ بلطيم"، وانشاء حارات تهدئة السرعة عند المداخل والمخارج، ووجه بسرعة الانتهاء من كوبري كفر عسكر،كما وجه بإنشاء محور جديد يمتد من كفر عسكر حتى طريق ابو عمر. يربط بين رافد الطريق الدولي برافد طريق كفر الشيخ طنطا.

كما وجه بتطوير الطريق المتجه من طريق أبو عمر لموقف كفر الشيخ الجديد والقديم، كما وجه بإنشاء ملاعب خماسية وحديقة مركزية مجانية جديدة بجوار الحديقة الحالية حتى ميدان الملك عبدالله، لتكون متنفسا جديدا للأهالي، لتليق بأهالي المحافظة ،بالاضافة لانشاء وحدة تراخيص للنقل.

كما تفقد أعمال الرصف التي بدأت بشارع ال47 وأعمال التجميل ب 4 ميادين، سيدي طلحه، وشعد زغلول، وميدان ال47، وميدان الانشاء والتعمير.

وتهدف إنشاء المحاور الجديدة للربط بين غرب وشرق العاصمة، دون الحاجة لدخول السيارات لوسط المدينة، للقضاء على التكدس المروري، وايجاد سهولة حركة وتنقل سواء للقادمين من مدخل العاصمة. من ناحية مراكز مطوبس فوه ودسوق للراغبين التوجه للمناطق المتعددة من خلال امتداد طريق صبري القاضي سواء الاتجاه لمحور سعد زغول، او امتداد طريق صبري القاضي مرورا بسوق الجملة والاسكان ومنها لسخا، لرافدي الطريق الدولي الساحلي " طنطا كفر الشيخ" " كفر الشيخ المحلة" من خلال طريق أبو عمر الذي قاربت أعمال التوسعة، ويعقبها

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