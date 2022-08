بنك القاهرة: نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 20% بنهاية النصف الأول من 2022

الثلاثاء 30/أغسطس/2022 - 12:10 م

أعلن بنك القاهرة عن القوائم المالية المستقلة للبنك خلال النصف الأول من عام 2022، والتى كشفت عن استمرار تسجيل معدلات نمو قوية، حيث بلغت الأرباح قبل الضرائب 3.1 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 6%، كما بلغت صافى الأرباح 1.84 مليار جنيه مقابل 1.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، وتعود تلك الزيادة إلى إرتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ 5.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ5 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 17%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 25% ليسجل 1.1 مليار جنيه بالمقارنة بـ 0.9 مليار جنيه جم خلال النصف الأول من 2021 مما أدى الى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 20% لتصل الى 7.4 مليار جنيه مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.

وأوضح طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أنه دعماً لخطة البنك التوسعية لتنفيذ العديد من المبادرات التى تستهدف استمرار نمو وتطور قطاعات الأعمال، تم تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك من خلال مساهمة بنك مصر في زيادة رأس مال بنك القاهرة بنحو 4 مليارات جنيه فى مارس 2022، ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.

وأكد فايد، أهمية تلك الخطوة في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.35%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18%، كما بلغ إجمالي الأصول 279 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 9%.

وأضاف أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى القروض والودائع، مشيراً إلى استمرار البنك فى تطبيق إستراتيجيته التوسعية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وذلك انعكاساً لزيادة حجم الإنفاق والاستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 4.15 مليار جنيه.

كما ارتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 14 مليار جنيه لتصل إلي 123.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بنسبة نمو 13%، كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.

وحققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك إرتفاعاً لتصل إلي نحو 61.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 54 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 13%.

وحرص بنك القاهرة خلال النصف الأول من عام 2022 على المشاركة فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والتطوير العقارى والبترول والقطاع الغذائى، حيث ارتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة خلال النصف الأول بقيمة 3.6 مليار جنيه.

وإنطلاقاً من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالي المحفظة 14.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 24.5%.

وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو مليار جم بمعدل نمو 9% عن العام المالي 2021 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 41.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول 2022، كما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 6.2 مليار جنيه بمعدل نمو 11% عن العام المالي 2021.

وجاء التقدم الملحوظ فى أداء البنك فى مجال التجزئة المصرفية نتاجاً لحرفية فرق العمل فى وضع برامج وحملات ترويجية تتناسب مع احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم والتى نتج عنها زيادة عدد القروض بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفتره من عام 2021، بالإضافة إلى التنوع فى نوعية القروض الموجهة للعملاء، حيث تم التركيز على شرائح عديدة من العملاء كموظفى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام وموظفى القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات وأصحاب الودائع والشهادات الإدخارية.

وبلغت محفظة القروض متناهية الصغر بنهاية الربع الثاني من 2022 نحو 6.18 مليار جنيه مقابل 5.58 مليار جنيه بنهاية العام 2021 بنسبة نمو بلغت 11%، مما أدى إلى إرتفاع عدد عملاء المحفظة بنحو 10% خلال الفترة، كما تم منح 67 ألف قرض جديد خلال النصف الاول من العام الجاري، ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يُعد أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة الإقراض الرقمى لهذه الشريحة من العملاء بمقار أنشطتهم فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.

وفى إطار جهود بنك القاهرة لتعزيز أواصر التعاون التجارى فى أفريقيا وما يتمتع به البنك من خبرات واسعة فى مجال دعم أنشطة التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية، قام البنك بزيادة حصة مساهمته فى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بمبلغ 82 مليون دولار ليصل إجمالى إستثماره لحوالى 115 مليون دولار دعماً لخطة "افريكسم بنك" لقيادة تنفيذ العديد من المبادرات والمنتجات الإستراتيجية لدعم نمو وتطور القارة والنهوض بالإقتصاديات الأفريقية وخاصة فى ظل ما قدمه "أفريكسم بنك" من جهود فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، كما جاءت تلك الخطوة نظراً للعلاقة الوطيدة بين البنكين.

وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، فقد حققت المحفظة نمواً بلغ 19.4 مليار جنيه بمعدل 10% لترتفع من 198.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 إلي 217.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مشيراً إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم محفظة متنوعة من المنتجات المبتكرة بالعملة المحلية والأجنبية بأسعار فائدة تنافسية.

هذا وقد شهدت خدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى خلال الربع الثاني من عام 2022 طفرة فى عدد العملاء المشتركين وصولاً إلي حوالي 361 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 39%، وبلغت قاعدة عملاء "قاهرة كاش" 853 ألف عميل بنسبة نمو نحو 9% بنهاية الربع الثاني من عام 2022 بالمقارنة بنهاية عام 2021، كما شهدت خدمات القبول الإلكترونى عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو يصل إلي 14% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى 220 ألف تاجر بالربع الثاني من عام 2022 بالمقارنة بنهاية عام 2021 وإرتفع استخدام العملاء لمحفظة القاهرة كاش للتجار لحوالي 7 مليارات جنيه خلال النصف الاول من العام الجاري 2022 مقارنة بـ389 مليون خلال نفس الفترة عام 2021.

وفى مجال بطاقات الإئتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات بنهاية الربع الثاني من عام 2022 نحو 170 ألف بطاقة بزيادة قدرها 6% وبرصيد يقدر بنحو 796مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 16% بالمقارنة بنهاية 2021، فيما بلغت عدد محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها فى نهاية الربع الثاني من عام 2022 نحو 2.8 مليون بطاقة بانواعها المختلفة (الخصم المباشر والمدفوعة مقدما وبطاقات المرتبات) بزيادة مقدارها 4% بالمقارنة بنهاية 2021 وتزايد الإقبال على إستخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت إجمالي قيمة المعاملات 181 مليون جنيه في نهاية الربع الثاني.

وفى مجال التأمين البنكى، يقدم البنك مجموعة متنوعة من الحزم والبرامج التأمينية ذات المدد المتفاوتة وطرق الدفع المصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة وذلك بالتعاون مع أليانز- مصر، حيث بلغ إجمالي النمو فى محفظة التأمين البنكي 11% مقارنة بنهاية عام 2021، وذلك تواكباً مع خطة البنك في توفير كافة الخدمات والحلول لخدمة القطاع العائلي العريض الذي يتمتع به بنك القاهرة.

وفى ضوء سياسة البنك الرائدة ايضاً فى تقديم أفضل خدمة ممكنة لطمأنة العملاء فى كافة الأوقات والظروف فإنه بالتعاون مع شركة اليانز–مصر تم تصريح الشركة للعملاء بأن التغطيات التامينية على الحياة تشمل فيروس كورونا ضمن تغطياتها الأساسية.

ويقدم بنك القاهرة خدمة ثروة لكبار العملاء بهدف تنمية محفظة هذه الشريحة من العملاء الحاليين بالبنك وكذلك جذب عملاء جدد من القطاع المصرفي المصري عن طريق تقديم برنامج متكامل من الخدمات والحلول البنكية والتي صممت خصيصاً لتلبي احتياجات تلك الشريحة من العملاء ولتتناسب مع نمط حياتهم وذلك من خلال فريق عمل محترف من المستشارين الماليين، كما ارتفع عدد صالات خدمات كبار العملاء "Tharwa Lounges" داخل الفروع الى 20 فرعا بنهاية الربع الثانى ومن المستهدف أن يصل عددهم إلى 33 بنهاية 2022 بالإضافة لأولوية الحصول على الخدمات في كافة فروع البنك.

كما حرص بنك القاهرة أن يكون شريكاً فعالاً فى كافة المبادرات التى أطلقتها الدولة لقطاعات معينة من العملاء وبخاصة مبادرات التمويل العقارى واحلال السيارات.

هذا ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك حيث تبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلى بالبنك نحو 1640 ماكينة صراف آلى والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، كما تم استبدال عدد 422 ماكينة من الطرازات القديمة وذلك لتقديم خدمة افضل للعملاء، حيث توفر الماكينات الجديدة أنواعًا مختلفة من الوظائف بما في ذلك السحب النقدي والإيداع وتغيير العملة، تسوية بطاقات الائتمان، دفع الفواتير، شحن رصيد الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الإلكترونية، ويتم توزيع الماكينات وفقاً لدراسات المسح الجغرافى وكذلك قياس تركز عملاء البنك فى مدن وقرى المحافظات المختلفة والتى شملت تنفيذ مبادرة البنك المركزى المصرى لتركيب عدد 320 ماكينة صراف آلى فى القرى المصرية وكذلك فى بعض القرى التى يتم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفى مجال التوسع الجغرافي، قام البنك بافتتاح وتطوير4 فروع لتبلغ شبكة فروع البنك بنهاية النصف الأول من عام 2022 نحو 248 فرع ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، للوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً.

وتواصلت جهود البنك خلال النصف الأول من عام 2022 نحو إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية بما يتوافق مع إستراتيجيته فى مجال العمل المجتمعى تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، ففى مجال تنمية القرى ساهم البنك فى العديد من المشروعات ومن أبرزها مشروع إعادة إعمار القرى بمحافظتى أسوان والفيوم، ومشروع إحياء الحرف اليدوية النوبية، وفى مجال التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل قام البنك بإطلاق مشروع تدريب السيدات فى مجال الحرف اليدوية بحى الأسمرات، فضلاً عن استمرار البنك فى مشروع القرض الحسن و"مشروع تنمية المهارات والتدريب على الحرف اليدوية" بصعيد مصر، ودعماً للقطاع الطبى قام البنك بتوجيه التبرعات لصالح العديد من المستشفيات ومنها مستشفى أهل مصر، ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب، ومستشفى بهية، ومستشفى 57357، ومستشفى أيادى المستقبل ومستشفى الهلال الأحمر، وفى مجال التعليم قام البنك بتقديم المنح الدراسية للطلاب المتميزين بجامعة النيل والجامعات الأهلية، فضلاً عن استمرار تعاون البنك مع مؤسسة ENACUTUS Egypt، ومؤسسة انجاز مصر لدعم البرامج الخاصة بالمدارس، وواصل البنك إطلاق مبادرتهbGreen للحفاظ على البيئة، وفى مجال مساندة ذوى الإحتياجات الخاصة قام البنك برعاية مبادرة "المس حلمك" ورعاية مشروع SEED لدعم 500 من ذوى الإحتياجات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل.

هذا وقد حصد البنك على مجموعة من الجوائز وفقاً لما أعلنته مؤسسة EMEA Finance تقديراً لمشاركته فى مجموعة من القروض المشتركة داخل العديد من القطاعات أبرزها قطاعات الكهرباء والطاقة والمقاولات والصناعات الغذائية حيث حصل البنك على الجوائز التالية :-

1- جائزة أفضل صفقة تمويل هيكلي فى أفريقيا Best structured finance deal in Africa عن مشاركته كمرتب رئيسي أولى وضامن للتغطية في التمويل طويل الأجل الممنوح للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

2- جائزة أفضل صفقة تمويل هيكلي فى شمال أفريقيا Best structured finance deal in North Africa عن مشاركته ضمن تحالف مصرفى بصفته مرتب رئيسي أولي وبنك حساب خدمة الدين فى القرض المشترك طويل الأجل متعدد الشرائح لصالح شركة القناة للسكر.

3- جائزة أفضل صفقة بالعملة المحلية فى EMEA

Best local currency loan in EMEA وذلك عن مشاركة البنك فى تحالف مصرفى بصفته مرتب رئيسي أولي فى القرض المشترك متوسط الأجل لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.