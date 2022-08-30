طه هاشم يكشف كواليس الجريمة الضاحكة في واقعة تاجر البودر بعين شمس

الثلاثاء 30/أغسطس/2022 - 12:24 ص

كشف الزميل طه هاشم المحرر الأمني بقسم الحوادث بجريدة البوابة نيوز ملابسات القبض على تاجر مخدرات ظهر في فيديو يروج لبيع مخدر البودر بعين شمس.

https://fb.watch/fcXpp4c8Hy/

وقال هاشم في مداخلة ببرنامج في النور المذاع على قناة الكنيسة المصرية الـctv تقديم الإعلامية يوستينا يوسف إن المتهم في هذه الواقعة خالف القواعد المتبعة في هذة التجارة حيث يكون تاجر مخدرات حريص على عدم الظهور كي لا يكتشفه رجال الشرطة ولكن في هذه الواقعة قام المتهم بتصوير مقطع فيديو مدته 15 ثانية للترويج لبيع مخدر البودر وطالب الزبائن بالتوجه له بمنطقة عين شمس للشراء.

وأضاف هاشم أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية رصدت الفيديو فور قيام المتهم برفعه على صفحته بالنيك توك وتوجهت قوة أمنية من قسم شرطة عين شمس والقت القبض عليه.

وتابع هاشم ان المتهم ضبط بحوزته 120 جراما من مخدر البودر وهي كمية ليست قليلة وبخاصة ان البودر مخدر ذات تأثير قوي ويتخطي تأثير الأستروكس ويتم تصنيعة بطريقة معقدة فهو خليط من عدة أنواع من المخدرات مثل الكيتامين والحشيش.

وأشار هاشم إلى أن أجهزة الأمن نجحت خلال الفترة الماضية في الإيقاع بعدد من تجار المخدرات الذين يستخدمون الإنترنت في ترويج بضاعتهم وكان آخرها سقوط عامل أنشأ صفحة للترويج المخدرات عبر الفيس بوك منذ أسبوع بعين شمس.