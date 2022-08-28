بعد ما نشرته "البوابة نيوز".. محافظ المنيا يشكل لجنة لمعاينة طريق "الإسماعيلية - طراد النيل"

الأحد 28/أغسطس/2022 - 07:33 م

علمت “البوابة نيوز”، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شكل لجنة لفحص طريق "الإسماعيلية- طراد النيل"، بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا.

وكانت "البوابة نيوز"، قد نشرت استغاثة أهالي القرية يوم الثلاثاء التاسع من أغسطس الجاري، التي قال فيها: "تبرع أحد الأشخاص من قرية إطسا بالأرض من أجل الطريق، ويوجد أحد أفراد قرية أخرى يزعم أنه وراء وقف الطريق ويطلب إتاوة، ونطالب بجلسة مع المحافظ لتوضيح الأمر ودحر الشائعات، علما بأنه لا يوجد إلا مدخل وحيد ضيق لقرية الإسماعيلية،وسيارات المطافئ لا تستطيع دخول القرية ونعيش في معاناة بسبب هذا، ونحن على أتم الاستعداد للمشاركة في رصف رصف الطريق بالجهود الذاتية ".

https://www.albawabhnews.com/4627607

وأضاف الأهالي، أنهم يعيشون أزمة الطريق الجديد "الإسماعيلية- طراد النيل" ليكون بديلا عن الطريق القديم الضيق الذي يمر بعدة قرى، فمدخل القرية من الطريق القديم على يمينه ترعة وعلى يساره أرض بمنخفض ٥ أمتار، وبعده باقى الطريق عرضه ٣ متر، حتى أن سيارة المطافئ لا تستطيع المرور داخله للوصول للقرية في حالة نشوب حريق، وحدث هذا أكثر من مرة.

وعلمت "البوابة نيوز"، أن اللجنة التي عاينت الطريق، رصدت في تقريرها عدة نقاط منها: أن قرية الإسماعيلية ليس لها إلا مدخل واحد وهو ضيق لا يتسع لمرور سيارتين متقابلتين، ويوجد على يمين القرية ترعة كبيرة وعلى يسارها منخفض عميق يتسبب في كثر من حوادث السير.

كما رصدت اللجنة أن الطريق الذي يطالب الأهالي برصفه يصل طوله إلى ما يقرب من 380 مترا وعرضه 7 أمتار، كما أوضح الأهالي لأعضاء اللجنة أنهم على استعداد للشماركة في تكلفة رصف الطريق بالجهود الذاتية كمشاركة منهم في جهود الدولة لتطوير الريف المصري.

وأكد الأهالي أنهم في حاجة ملحة لهذا الطريق، وأنهم ينتظرون قرار محافظ المنيا بعد رفع اللجنة لتقريرها، حتى يتم الحد من حوادث السير التي تشهدها المنطقة بسبب ضيق الطريق وعدم رصفه.

وتابعوا: تقدمنا بطلب تبرع للطريق الجديد إلى المحافظ اللواء أسامة القاضي، ونتمنى السير فى إجراءات الطريق، خدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة.