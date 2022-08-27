ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد في قضية الاستيلاء على المواد البترولية

السبت 27/أغسطس/2022 - 02:08 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عُمر، اليوم السبت، بالمؤبد على 12 متهما، والمشدد 15 سنة على 14 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 12 متهما، والبراءة لـ 12، والزام المتهمين بدفع المتهمين 3 مليون و800 الف قيمة المواد البترولية وذلك في قضيه الاستيلاء على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات لجلسة ١٤ يونيو.

والمحكوم عليهم بالمؤبد هم:-أحمد فتحي أحمد عبدالمالك وحسام فتحی ابوالعلا عبدالرحيم ومصطفى أحمد عبدالعزيز محمد احمد وسعيد حمد سلامة سعيد وسيد احمد قاسم احمد وأحمد سيد محمد النقيطي وأحمد سعيد أبو المجد ابراهيم ومحمد سعید محمد سعيد خيرالله وفاطمة اسماعیل احمد عبدالعزیز وعمرو فتحی محمد فارس على وأبوالقاسم جمال محمد العارف وعلاء مسعد محمود مرسی وبدر أحمد محمد ومحمود عبدالعال محمد عبد العال وأحمد محمد عبدالعزیز احمد ومحمد سید محمد محمد أحمد

والمحكوم عليهم بالمشدد ١٥ سنه هم :-وبمعاقبة المتهمين إبراهيم مصطفى محمد مصطفی وعادل اسماعيل محمد حسن ومصطفى محمدين مرعى عبدالرحمن ومحمد حسن السيد حسين وعبدالله حسنی حسن سید محمود ورضوان حمدی خلیل محمود وخالد عبد المحسن حسن على ومصطفى محمد القباري احمد وعماد عبد الرحمن محمد فراج وعبدالعزیز محمد عبدالعزیز احمد ومنصور عبدالعاطی امام حسن وکریم سعيد كامل سعيد ومصطفى بدر احمد محمد والحسين جمال محمد العارف

والمحكوم علبهم بالمشدد ٥ سنوات هم:-وبمعاقبة المتهمين أحمد مفرج كريم مسلم ووليد فريج خضر مسلم وسالمان عید سالمان عید ومحمد صلاح جلال احمد واحمد حامد عارف خضر وإمام عبدالعاطی إمام حسن وعمرو سيد عواد عبدالرحمن وإبراهيم محمد سويلم سعيد ومعتز سالم حماد سالم ومحمد سيد خليل على وأحمد عربي حزین عبدالرحمن

والمحكوم عليهم بالبراءه هم:- أحمد جاد ومحمد صبحي وسيد جمعة محمد محمود سليمان وزكريا عزت زکریا عبدالغنی ومحمد عبدالحميد احمد على وعمر عبدالحميد احمد على وحمادة عابدين محمد أحمد وکریم مجدى عبدالرحمن هيكل ومختار محمد مختار مصطفی ومحمد عادل ثابت عبدالغفار ومجدی کریم مجدى عبدالرحمن هيكل واحمد رشاد عبدالنبی عبدالعال ومحمد سید محمد محمد احمد

وأسندت النيابة للمتهمين تهم إتلاف 4 خطوط بترول كبرى عمدا حيث قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول.

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم حازوا، وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.

