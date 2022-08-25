وزير الري يستعرض إجراءات تطوير بحيرات المنزلة ووادى مريوط وقارون

الخميس 25/أغسطس/2022 - 01:12 م

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لإستعراض إجراءات الوزارة في إدارة وتطوير البحيرات ، وذلك بحضور الدكتوررجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، و الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والمهندس محمد صالح، رئيس هيئة الصرف، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندس أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس فتحى رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والمهندس حسن يحيى، نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، و المهندس محمد غطاس، رئيس الإدارة المركزية الدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ، والمهندس أيمن نضر، رئيس الإدارة للموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى.



واستعرض الدكتور سويلم مجهودات التعاون مع مؤسسات الدوله المختلفة وسُبل الاستمرار في تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بالبحيرة الأمر الذى ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .. حيث سبق للوزارة تنفيذ أعمال حماية لعدد (٣) بواغيز لحمايتها من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحه بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة ، كما قامت شركة الكراكات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف بتنفيذ أعمال تكريك وإزالة حشائش وبوص للبحيرة.

كما استعرض موقف الإتزان البيئي ببحيرتى قارون بمحافظة الفيوم و وادى مريوط بمحافظة الإسكندرية ، واجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه بهما.

ووجه الدكتور سويلم بإجراء دراسات بحثية متكاملة للإتزان البيئي لكافة البحيرات تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه بالبحيرات ، وتحديث بيانات كميات مياه الصرف الزراعى التي تُلقى بهذه البحيرات.