ميدبنك يطلق حساب "الكل" لدعم تحقيق الشمول المالي للأفراد والشركات

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 01:26 م

أطلق ميدبنك، حساب "الكل" المبتكر والمخصص والذي سيستفيد منه شريحة أكبر من المجتمع من الأفراد وأصحاب النشاط الاقتصادي، كما يتيح فتح حسابات بنكية لدمج الفئات التي لا تتعامل داخل القطاع المصرفي عن طريق تسهيل إجراءات فتح حساب "الكل" الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع بما يدعم خطة الدولة للشمول المالي.

يأتي إطلاق حساب "الكل" تماشيًا مع خطة البنك المركزي المصري لدعم استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي ودمج أكبر عدد ممكن من الأفراد وأصحاب النشاط الاقتصادي من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. وتشمل الحلول المصرفية الجديدة من ميدبنك الحسابات الخاصة بالأفراد، وحساب خاص بأصحاب النشاط الاقتصادي بأقل وأبسط الإجراءات.

وتم تصميم الحساب الجديد من ميدبنك ليلائم الاحتياجات المالية للقطاعات والفئات المستهدفة، بما يساهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا ونشر الوعي المصرفي لديهم، كما يتيح ميدبنك فتح الحساب مجانًا، وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، بالإضافة إلى إصدار بطاقة خصم مباشر "ميزة" مجانًا ابتداء من سن السادسة عشر.

وأكد أحمد فرغلي، مدير الشمول المالي بميدبنك، أن إطلاق هذا الحساب الجديد والمبتكر يعكس الحرص على دعم جهود البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي، وسعي البنك إلى جذب شرائح المجتمع غير المشمولة مصرفيًا، وذلك من خلال منح هذه الفئة امكانية فتح هذه الحسابات مجانًا بأبسط الإجراءات وكذلك إمكانية التمتع بالخدمات والمنتجات التي يقدمها ميدبنك مع مراعاة قواعد واشتراطات الشمول المالي الصادرة من البنك المركزي المصري، بما يدعم ريادة البنك في السوق المصرفي المصري.

وأضاف أن ‘‘حساب الكل‘‘ يساهم في استقطاب عدد أكبر من العملاء الجدد الذين لا يتعاملون مع البنوك حيث يستطيع العملاء فتح الحساب بإجراءات مبسطة وسهلة ابتداء من سن السادسة عشر وكذلك فتح حساب ‘‘الكل‘‘ مجانًا، وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، بالإضافة إلى إصدار بطاقة خصم مباشر "ميزة" مجانًا.