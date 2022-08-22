أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 67.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12554.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 129 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 324 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 67.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12554.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 67.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12554.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.