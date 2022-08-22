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الإثنين 22 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 67.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12554.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 129 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 324 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع

بورصة السعودية انخفاض