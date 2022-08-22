مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

الإثنين 22/أغسطس/2022 - 12:56 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 67.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12554.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 129 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 324 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع