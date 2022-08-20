محافظ الشرقية يُتابع أعمال إصلاح وإحلال خطوط مياه الشرب الرئيسية

السبت 20/أغسطس/2022 - 02:00 م

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة حل مشاكل المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، مؤكدا تضافر الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالانتهاء من أعمال إصلاح ماسورة المياه بشارع المحكمة بجوار مسجد الفتح، وتوصيل المياه للأهالي، كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمعالجة تسريب خط مياه الشرب بطريق بلبيس / العباسية.

كما تم استبدال خط مياه الشرب الرئيسي 600 مللي الناقل للمياه بمحطة مياه الشرب بالطحاوية إلى محطة مياه الشرب بالبر الغربي حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستبدال الجزء التالف وتركيب مواسير جديدة وتم رد الشيء لأصله وتسوية الشارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

قدم أهالي مركزى منيا القمح وبلبيس الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة وتقديم الحلول العاجلة والعمل على حلها في أسرع وقت.