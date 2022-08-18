الولايات المتحدة وتايوان تتفقان على بدء محادثات رسمية بشأن اتفاقية تجارية

الخميس 18/أغسطس/2022 - 08:39 م

أعلنت الولايات المتحدة وتايوان أنهما اتفقا على بدء محادثات رسمية بشأن اتفاقية تجارية.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، ستبدأ المفاوضات بشأن اتفاقية اقتصادية جديدة في وقت مبكر من هذا الخريف، وستغطي 11 مجالًا مختلفًا، تشمل تيسير التجارة، والممارسات التنظيمية، ومكافحة الفساد، والزراعة، والتجارة الرقمية، وبيئة العمل، والشركات المملوكة للدولة.

وقالت نائبة الممثل التجاري للولايات المتحدة سارة بيانكي - بحسب البيان - إن المفاوضات بين واشنطن وتايبيه ستعمل على "تعميق علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وتعزيز أولويات التجارة المتبادلة على أساس القيم المشتركة، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل لعمالنا وشركاتنا".

وفي السياق نفسه، ذكر بيان صادر عن مكتب المفاوضات التجارية في تايوان أن المحادثات لن تهدف فقط إلى تعزيز الاستثمار والتجارة بين الولايات المتحدة وتايوان ولكن أيضًا لتعزيز القوة الاقتصادية الشاملة للجزيرة وزيادة مشاركتها في الاتفاقيات الدولية.