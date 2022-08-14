ads
الإثنين 15 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في دور ال 16 لكأس مصر

الأهلي والمقاصة
الأهلي والمقاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة  الأهلي ضد مصر المقاصة في دور ال 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم وكان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن تراجعه عن قرار الإنسحاب من بطولات الإتحاد المصري لكرة القدم بعد خطاب من إتحاد الكرة للنادي الأهلي للرد على مطالب النادي الأحمر بخصوص مباراة الجونة في الدوري المصري.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في كأس مصر

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة بين الأهلي ومصر المقاصة في دور ال 16 لبطولة كأس مصر ويسعى الأهلي لمواصلة المشوار والحصول على بطولة لإنقاذ الموسم الكروي بعد فقدان المنافسة على لقب درع الدوري لحساب غريمه الزمالك وكذلك خسارة نهائي كأس العام الماضي لحساب الفريق الأبيض وينقل البث المباشر للمباراة مساء اليوم الأحد.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم أمام مصر المقاصة في المباراة التي تذاع في بث مباشر بتشكيل أغلبه من الناشئين والصف الثاني من الفريق الأول حيث يلعب في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد فخري، محمود متولي، محمد محمود، زياد طارق، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في كأس مصر

بث مباشر مباراة الأهلي الاهلي والمقاصة مباراة كأس مصر الأهلى مصر المقاصة مباراة الاهلي