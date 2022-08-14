بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في دور ال 16 لكأس مصر

الأحد 14/أغسطس/2022 - 06:52 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في دور ال 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم وكان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن تراجعه عن قرار الإنسحاب من بطولات الإتحاد المصري لكرة القدم بعد خطاب من إتحاد الكرة للنادي الأهلي للرد على مطالب النادي الأحمر بخصوص مباراة الجونة في الدوري المصري.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في كأس مصر

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة بين الأهلي ومصر المقاصة في دور ال 16 لبطولة كأس مصر ويسعى الأهلي لمواصلة المشوار والحصول على بطولة لإنقاذ الموسم الكروي بعد فقدان المنافسة على لقب درع الدوري لحساب غريمه الزمالك وكذلك خسارة نهائي كأس العام الماضي لحساب الفريق الأبيض وينقل البث المباشر للمباراة مساء اليوم الأحد.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم أمام مصر المقاصة في المباراة التي تذاع في بث مباشر بتشكيل أغلبه من الناشئين والصف الثاني من الفريق الأول حيث يلعب في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد فخري، محمود متولي، محمد محمود، زياد طارق، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في كأس مصر