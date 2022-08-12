الآثار: قلعة صلاح الدين آمنة ولم يصبها أضرار من الحريق المجاور

الجمعة 12/أغسطس/2022 - 09:14 م

أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي، أن قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وجميع المباني الأثرية الموجودة بها آمنة تماما ولم تتأثر ولم تقع بها أية خسائر مادية من جراء الحريق الذي تم إخماده منذ قليل بأشجار ونخيل بالقرب من طريق صلاح سالم بالقاهرة، بمحيط القلعة.

ونشب حريق هائل بمجوعة أشجار بالحديقة المجاورة للقلعة صلاح الدين الأيوبي، وبالتحديد أمام مدخل المقطم من اتجاه صلاح سالم، وجار السيطرة عليه، وودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات أطفاء وسيارة إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق؛ لمنع امتداده للأماكن المجاورة وحفاظا على سلامة المارة على الطريق.

ويشهد محور صلاح سالم كثافات مرورية بالقرب من قلعة صلاح الدين الايوبي ومسجد محمد علي بعد اندلاع حريق بمحيط القلعة الذي التهم مجموعة من الاشجار والنخيل المجاورة للقلعة .