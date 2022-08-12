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السبت 13 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الموت يفجع طارق عبد العزيز في عمته

الفنان طارق عبد العزيز
الفنان طارق عبد العزيز
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خيم الحزن على الفنان طارق عبد العزيز وأسرته منذ قليل عقب وفاة عمته، وأعلن عن ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب طارق قائلا:إنا لله و إنا اليه راجعون.
توفت الي رحمة الله تعال عمتي الغالية السيدة/ بهية محمود ارجو الدعاء لها بالرحمة و المغفرة.

وأعلن الفنان طارق عبد العزيز عن إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "قائلا: "بخضع حاليًا للعزل المنزلى بعد إيجابية مسحة كورونا ولكن الحالة تتحسن تدريجيا في الوقت الحالي وبطلب من جمهوري الدعاء".

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز  مسلسل راجعين يا هوى مع الفنان خالد النبوي  ووفاء عامر وعدد من النجوم والذي عرض في شهر رمضان الماضى.

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