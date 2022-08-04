بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الخميس 04/أغسطس/2022 - 03:34 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 9ر4 نقاط، ليبلغ مستوى 02ر7727 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر151 مليون سهم عبر تنفيذ 8680 صفقة نقدية بقيمة 39 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 9ر13 نقطة، ليبلغ مستوى 55ر5865 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 6ر92 مليون سهم عبر 4067 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار كويتي. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر1 نقطة، ليبلغ مستوى 3ر8621 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 16ر59 مليون سهم عبر 4613 صفقة بقيمة 3ر27 مليون دينار.