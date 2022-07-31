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الأحد 31 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية العماني يتلقى اتصالًا من نظيره الأمريكي

وزير الخارجية العماني
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي
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تلقي وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالًا هاتفيًّا، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وتناولَ الجانبان خلال الاتصال العلاقاتِ القائمةَ بين البلدين، متطرقين إلى وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن بحث العلاقات