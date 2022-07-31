تلقي وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالًا هاتفيًّا، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وتناولَ الجانبان خلال الاتصال العلاقاتِ القائمةَ بين البلدين، متطرقين إلى وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
بوابة العرب
وزير الخارجية العماني يتلقى اتصالًا من نظيره الأمريكي
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تلقي وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالًا هاتفيًّا، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
تلقي وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالًا هاتفيًّا، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.