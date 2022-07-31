وزير الخارجية العماني يتلقى اتصالًا من نظيره الأمريكي

الأحد 31/يوليو/2022 - 12:31 ص

تلقي وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالًا هاتفيًّا، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وتناولَ الجانبان خلال الاتصال العلاقاتِ القائمةَ بين البلدين، متطرقين إلى وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.