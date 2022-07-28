مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الخميس 28/يوليو/2022 - 02:39 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 87.97 نقطة ليقفل عند مستوى 12052.18 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.