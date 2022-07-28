أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 87.97 نقطة ليقفل عند مستوى 12052.18 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 87.97 نقطة ليقفل عند مستوى 12052.18 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 87.97 نقطة ليقفل عند مستوى 12052.18 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.