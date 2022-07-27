الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع سعر الفائدة 75 نقطة

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 08:39 م

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وذلك كخطوة جديدة لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد، بعد وصول التضخم إلى 9.1% خلال يونيو.

الفيدرالي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

وكان محللو بنك أوف أمريكا أوضحوا في مذكرة بحثية، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد تسارع الطلب بوتيرة تتجاوز المعروض؛ ما سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع اليوم.

وأضاف بنك أوف أمريكا، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيظل يركز على ترويض التضخم المرتفع، مع بقاء مخاطر الركود تحت السيطرة.

وكالة موديز للخدمات المالية وجدوى الاستثمارات

كما توقع محللو وكالة موديز للخدمات المالية وجدوى الاستثمارات، أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، مؤكدا عدم وجود أي مؤشرات أو دلائل على رفع الفيدرالي سعر الفائدة بأكثر من هذا الحد.

وتوقعت موديز أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة بمقدار 1%، ما يشير إلى احتمالية انخفاضه بشكل كبير ببيانات الربع الثاني المرتقبة.

وقفز معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما، في يونيو 2022؛ ليسجل 9.1%، بعدما وصل إلى 8.8% خلال شهر مايو الماضي.