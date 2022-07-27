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الأربعاء 27 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى المنصورة المتخصصة تستقبل خبيرا كوريا في جراحات الشريان الأورطي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل مستشفى المنصورة التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم الأربعاء، دكتور سوك ون صونج، أستاذ جراحات الشريان الأورطي بجامعة يونسية بكوريا الجنوبية، لإجراء جراحات متقدمة للشريان الأورطي بالتعاون مع فريق جراحات الشريان بالمنصورة والذي يضم دكتور إيهاب سعد، ودكتور سامر رجال، ودكتور تامر خفاجي، ودكتور محمد سند، ودكتور محمد شكري، ودكتور أحمد سامح العشرة.

وقال دكتور محمد خلاف، مدير المستشفى، إن هذه الجراحات المتقدمة هي خطوة على طريق المستقبل لرفع كفاءة المستشفى والاستفادة من الخبرات الدولية ووجه الشكر لقيادات مستشفيات الأمانة بقيادة دكتورة مها إبراهيم، ودكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، ودكتورة أماني الزيني مدير إدارة التدريب بالأمانة ودكتورة سحر عبد العزيز مدير إدارة التدريب بالمستشفى، ودكتورة جيلان السويفي، ودكتورة هبة يحيى مديري قطاع المستلزمات الطبية وأطقم التمريض والفنيين.

وأوضح خفاجي، أن هذه الجراحات تجرى لأول مرة بالمنصورة وأحد المرضى تم استخدام نوع من الشرايين الصناعية يتم استخدامه لأول مرة بالقطر المصري.

وأضاف العشرة، أن هذا التعاون هو نتاج تدريب سابق له مع الجانب الكوري بدعم من الدولة المصرية ووجود مثل هذه القنوات تتيح تطوير أداء المنظومة الطبية وبخاصة قطاع الصحة والمستشفيات التعليمية ووجه الشكر للطبيب الكوري مبينا أنه من النوابغ حول العالم في هذا المجال، مؤكدا على دور الدولة الرائع في تطوير مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال مثل هذه الخبرات.

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