حملة إزالة كبرى بحي طرة بالقاهرة لإزالة تعديات على مساحة ١٣ ألف متر مربع

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 12:06 م

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه لمتابعة موقف أعمال الازالات الجارية للتعديات على نهر النيل.



واستعرض الدكتور عبد العاطي موقف حملة الإزالة الكبرى التى نفذتها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة لإزالة تعدى على أراضى طرح نهر بمساحة أكثر من ١٣ ألف متر مربع بحى طرة بحلوان بمحافظة القاهرة ، وتنوعت هذه المخالفات بين ردم بالقطاع المائى لنهر النيل وغرف وماكينات لسحب المياه للأغراض الصناعية بدون ترخيص ، حيث تم إزالة ما يزيد عن عشرة آلاف متر مكعب من التشوينات والردم ، وتم التنفيذ بإستخدام حفارات ولوادر وقلابات وصنادل محمل عليها حفارات تابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، وبتأمين قوات من قسم شرطة المعادى وشرطة المسطحات المائية ومسئولى حي طرة بمحافظة القاهرة.



وصرح الدكتور عبد العاطى بأن مثل هذه الحملات لإزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين ، وتُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى.



على صعيد حملات الإزالات المتواصلة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات ، تم وأد مخالفة في المهد عبارة عن إقامة إشغالات بأحد المشاتل بالبر الغربي لجزيرة الزمالك بمحافظة القاهرة، حيث تم إنذار المخالف وتم فك الشدات الخشبية وإزالة التعدى.



وفي محافظة سوهاج ، تم تنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة بمركزى المراغة و جرجا منهم عدد (٢) قرار إزالة ردم بمساحو ٣٠٠ متر مربع ، وعدد (٢) قرار إزالة لمبانى مخالفة من البلوك الأبيض ومونة الاسمنت بمساحة ٢٦٦ متر مربع ، وقد تم الإزالة على نفقة المخالفين وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.



وفى محافظة البحيرة، تم إزالة عدد (٨) مخالفات عبارة عن عمل حوش من فروع الأشجار داخل المجري المائي بمساحة ١٤٢ متر مربع بناحية كفر خضير وجزيرة نكلا بمركز شبراخيت.



وفى الأقصر، تم تنفيذ عدد (١٢) قرار إزالة بمركز القرنه بالتنسيق مع الأجهزة الامنية والمحلية منهم عدد (٨) مخالفات تم إزالتهم بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت اشراف مهندسى وفنى الوزارة.



وفى محافظة المنيا، تم تنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة لردم بناحية عزبة مجلى وساحل مغاغة وجزيرة شارونة بمركز مغاغة بحجم ٥٩٠٠ متر مكعب ، وتمت الإزالة بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى وفنى الوزارة.

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