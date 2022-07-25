«وكيل صحة سوهاج» يتفقد سير العمل بالإدارة الهندسية

الإثنين 25/يوليو/2022 - 07:19 م

تفقد الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الاثنين، سير العمل داخل الإدارة الهندسية بمديرية الصحة، والتقى عدد من السائقين والعاملين بالإدارة.

ووجه النجار بضرورة الإنتهاء من رفع كفاءة وإصلاح جميع المركبات التابعة للمديرية لتكون جاهزة للعمل في أي وقت، موضحًا أنه لن يقبل أي تخاذل أو تهاون في العمل.

وفي سياق آخر التقى النجار الدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي، في اجتماع مصغر بمكتبه لمناقشة خطة عمل مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار.

موجها أيضًا بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على جميع المستشفيات على مدار 24 ساعة للتأكد من انضباط الأطقم الطبية وتواجدها بالمستشفيات، والتأكيد على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، موضحًا أنه يتلقى تقريراً يومياً عن الخدمات داخل المستشفيات والمنشآت الصحية لمعرفة مدى الانضباط داخل تلك المنشآت بجميع أنحاء المحافظة، لافتاً أنه لا تهاون مع المقصرين ولا تهاون بصحة المواطن السوهاجي.

وفي سياق آخر أوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل مديرية الصحة، أن المديرية تولي اهتماما كبيرا بالأطباء والأطقم الطبية الأخرى، وأن حمايتهم ورعايتهم ورعاية أسرهم أهم الأولويات، مضيفة أنه تم تكليف الدكتورة منى عبد الناصر كمنسق لصندوق رعاية شئون مقدمي الخدمة الطبية بمديرية الصحة بسوهاج، وذلك لخدمة ورعاية الأطباء والفرق الطبية وأسرهم.