بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الخميس 21/يوليو/2022 - 04:07 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاتِ على ارتفاع بنسبة 0.46 بالمئة،ليصل عند 7597.61 نقطةً.

وقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.4 مليون دينار تونسي أي حوالي 7.61 آلاف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركةً مدرجةً بالبورصة،وانخفاض أسهم 17 أخرى،واستمرار أسهم 15 شركةً