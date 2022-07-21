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الخميس 21 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاتِ على ارتفاع بنسبة 0.46 بالمئة،ليصل عند 7597.61 نقطةً.
وقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.4 مليون دينار تونسي أي حوالي 7.61 آلاف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركةً مدرجةً بالبورصة،وانخفاض أسهم 17 أخرى،واستمرار أسهم 15 شركةً

بورصة تونس ارتفاع