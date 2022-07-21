أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاتِ على ارتفاع بنسبة 0.46 بالمئة،ليصل عند 7597.61 نقطةً.
وقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.4 مليون دينار تونسي أي حوالي 7.61 آلاف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركةً مدرجةً بالبورصة،وانخفاض أسهم 17 أخرى،واستمرار أسهم 15 شركةً
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على ارتفاع
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاتِ على ارتفاع بنسبة 0.46 بالمئة،ليصل عند 7597.61 نقطةً.
أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاتِ على ارتفاع بنسبة 0.46 بالمئة،ليصل عند 7597.61 نقطةً.