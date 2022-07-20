تعرف على سعر الدولار بالبنوك مساء اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

الأربعاء 20/يوليو/2022 - 06:19 م

واصل سعر صرف الدولار استقراره فى تعاملات مساء اليوم الأربعاء في مختلف البنوك المصرية وسط ترقب لقرار بنكي الفيدرالى الأمريكي والمركزي الأوربي بشأن سعر الفائدة على الدولار واليورو بدءا من أمس .

سجل الدولار أعلى سعر له في بنكي المصري الخليجي و أبوظبي الإسلامي عند مستوى 18.93 جنيهًا للشراء، 18.96 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الأهلي اليوناني وذلك عند مستوى 18.88 جنيهًا للشراء، 18.94 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.87 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.88 جنيه للشراء، 18.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.88 جنيه للشراء، 18.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.86 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.90 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.88 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.89 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.86 جنيه للشراء. 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.91 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.