الأهلي ينهي الاتفاق لضم الأمريكية «جيمي نارد» لتدعيم «سيدات السلة»

الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 07:39 م

أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أنه تم الاتفاق على التعاقد مع الأمريكية «جيمي نارد» لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات في الموسم الجديد، بناء على ترشيح الجهاز الفني.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي وافق خلال اجتماعه أمس الاثنين، على التعاقد مع اللاعبة الأمريكية، في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد عقد اجتماعًا مساء أمس الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.