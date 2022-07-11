تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 11 يوليو 2022

الإثنين 11/يوليو/2022 - 11:22 ص

سجلت أسعار الذهب في مصر والعالم، اليوم الاثنين، 11 يوليو 2022، ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، تراجع ملحوظ مع استقرار سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا ليستمر الضغط على الطلب على الذهب المقوم بالدولار.

وهبط سعر الذهب اليوم 0.1% إلى 1740.16 دولار للأونصة في التعاملات العالمي بحسب مؤشرات بلومبرج، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1739.50 دولار.

أسعار الذهب في مصراليوم:

عيار 18 يسجل 863 جنيها.



عيار 21 يسجل 995 جنيهات.



عيار 24 يسجل 1149 جنيها.



الجنيه الذهب 8046 جنيها.



أونصة الذهب 1740 دولار.



وسجل سعر الذهب في مصر مستوى 995 جنيه للجرام الواحد من عيار 21 منخفضا من مستوى ألف و5 جنيهات.

وانخفض أسعار الذهب على الصعيد العالمي لرابع أسبوع على التوالي يوم الجمعة الماضي، متضررًا من صعود الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تكتسب قوة بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية.