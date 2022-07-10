كورونا في العراق.. تسجيل 4017 إصابة جديدة

الأحد 10/يوليو/2022 - 06:25 ص

سجل العراق 4017 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في تقريرها اليومي “إن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 2383094 بينما استقر عدد الوفيات عند 25 ألفاً و253 وفاة”.