ads
الأحد 10 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 3 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء حالتين دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها  أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55952 شفيت منها 52769 حالة وتوفيت 3150 حالة.

كورونا سوريا إصابات ‏ وفيات