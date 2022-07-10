كورونا في سوريا.. تسجيل 3 إصابات جديدة

الأحد 10/يوليو/2022 - 07:45 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء حالتين دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55952 شفيت منها 52769 حالة وتوفيت 3150 حالة.