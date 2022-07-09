أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بداية تعاملات اليوم السبت

السبت 09/يوليو/2022 - 07:51 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم السبت في البنوك العاملة في سوق الصرف المصري.

استقر سعر الدولار اليوم في مصر في البنك المركزي والبنوك المحلية والخاصة.

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليهبط إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، مقابل 19.37 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس،

وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

كذلك، انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي إلى 22.45 جنيه للشراء، و22.55 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.56 جنيه للشراء، و22.66 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس الأربعاء،

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 22.43 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك الإسكندرية نحو 22.43 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع.

وفيما يخص سعر صرف العملات العربية، وأكثرها تداولا في مصر ( الريال السعودي ، والدينار الكويتي، والدرهم الاماراتي) مقابل الجنيه المصر ي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس 7 يوليو 2022 لدى البنك المركزي والبنوك العامة والخاصة.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه بالبنك المركزي ليسجل نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس الأربعاء.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس الأربعاء.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدرهم الإماراتي 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، كما تكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي فسجل نحو 61.18 جنيه للشراء، و61.59 جنيه للبيع، مقابل 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع بنهاية تداولات أمس الأربعاء.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 59 جنيها للشراء، و61.51 جنيه للبيع .



