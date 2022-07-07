أساقفة وقساوسة يقدمون التهنئة لمحافظ أسوان بعيد الأضحى

الخميس 07/يوليو/2022 - 08:57 م

أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبة الأنبا بيشوى أسقف أسوان ونواحيها، والأنبا أرسانيوس أسقف دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو، ووفد قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك حيث عبر اللواء أشرف عطية عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم .

وأكد أن روح الإخاء والتعاون والمساواة هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى أسوان دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو بين مسلم ومسيحى لأن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومى.

من جانبه قدم الأنبا بيشوى و الأنبا أرسانيوس خالص التهانى للواء أشرف عطية بهذه المناسبة ، مشيرين إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية ، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى وطن واحد ويجمعنا مصير ومستقبل واحد.