سعر الدولار اليوم الخميس 30 يونيو 2022

الخميس 30/يونيو/2022 - 05:36 م

استقر سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الخميس عند أسعار أمس الأربعاء نهاية تعاملات الأسبوع، وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - العقاري المصري العربي عند مستوى 18.76 جنيهًا للشراء، 18.81 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي اليوناني عند مستوى 18.71 جنيهًا للشراء، 18.77 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري



18.72 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري



18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



18.75 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



18.75 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.76 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي



18.73 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي



18.74 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني



18.71 جنيه للشراء. 18.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات



18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.