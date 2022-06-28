محمد عبد الرؤوف يعود لممارسة مهام عمله أمينًا عاما لبحوث البترول

الثلاثاء 28/يونيو/2022 - 09:58 م

اصدر معهد بحوث البترول اليوم الثلاثاء، قرار رقم 171لسنة 2022 الصادر، بسحب وإلغاء القرار الإداري رقم 167 لسنة 2022 الذي أصدره الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد منذ يومين ضد الدكتور محمد عبد الرؤوف، القائم بأعمال أمين عام المعهد والذي يقضي بإيقافة عن العمل لمدة ٣ شهور، وإحالته للتحقيق.

ووفقا للقرار الصادر اليوم، والذي يتضمن سحب وإلغاء قرار إدانة أمين عام المعهد يجرى إحالة الموضوع برمته لاقدم رئيس قسم لإتخاذ اللازم.

يذكر ان مدير المعهد الدكتور ياسر مصطفي، قد أصدر قراراً ضد الدكتور محمد عبد الرؤوف، بإيقافة عن العمل لمدة ٣ شهور، وإحالته للتحقيق.

ويشغل "عبدالرؤوف" حاليا، وظيفة أستاذ دكتور بقسم الاستخدامات البترولية ونائب رئيس مجلس إدارة مركز تطوير الكيماويات ورئيس التحالف القومي للبتروكيماويات، ورئيس التفتيش الهندسي وإصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، ورئيس مناوب لمشروع مبادرة الاستثمار والإبتكار ومسئول الاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشارًا للعديد من شركات البترول.