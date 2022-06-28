أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

الثلاثاء 28/يونيو/2022 - 09:15 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 28 يونيو 2022؛ وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وسجل أعلى سعر للدولار نحو 18.74 جنيه للشراء و 18.79 جنيه للبيع في بنكا ميد بنك ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

فيما بلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار نحو 18.69 جنيه للشراء و 18.79 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العربي الأفريقي الدولي، بلوم، قناة السويس، المشرق".

وبلغ سعر الدولار نحو 18.71 جنيه للشراء و 18.79 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر".

ووصل سعر الدولار لـ18.72 جنيه للشراء و 18.79 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المتحد و كريدي أجريكول وقطر الوطني الأهلي.