تعليم القليوبية يستقبل وفدا يابانيا لمناقشة التعاون المشترك

الخميس 23/يونيو/2022 - 11:10 م

استقبل الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، اليوم الخميس، الوفد الياباني لمناقشة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس اليابانية، والجديد في العملية التعليمية، وقرر الوفد زيارة مدرسة عمربن عبد العزيز.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

من جانبه أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع اليابان في مجال التعليم في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات مع اليابان بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية.

وأضاف "محمود"، خلال اللقاء، أن الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم بدأت في فبراير عام 2016 عقب البيان المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو ابي في مجال التعليم، حيث قدمت الحكومة اليابانية الدعم والتعاون في مجال التعليم بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة مرورًا بالتعليم الأساسي والتعليم الفني حتى التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وأوضح ، أنه جرى العمل على زيادة أعداد المتدربين والطلاب المصريين للحصول على التدريب والدراسة في اليابان وتطبيق الأنشطة الخاصة بالتوكاتسو بالتعليم الأساسي وتحسين التعليم الفني من خلال التركيز على المهارات الفنية والشخصية، وزيادة التعاون بما في ذلك التدريب في المصانع اليابانية وأيضا التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعاون لتأسيس مدرسة التكنولوجيا التطبيقية والشراكة مع المصانع وتدريب المعلمين.

الاجتماع

IMG-20220623-WA0031

IMG-20220623-WA0032