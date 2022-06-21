آبل تقدم ميزة جديدة تعفيك من إثبات أنك «روبوت»

الثلاثاء 21/يونيو/2022 - 12:05 م

تحديث جديد قادم لنظام تشغيل "آي أو إس 16" يحمل إلى أجهزة شركة "آبل" في جعبته العديد من المزايا المثيرة، ومنها الإعفاء من اختبار غير محبب للعديد من المستخدمين حول العالم.

وبحسب "سبوتنيك"، قد يساعد "آي أو إس 16" في تجنب اختبار "كابتشا"، الذي يقف بين المستخدم وبين بعض عمليات تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية، والذي يندرج تحت عنوان شهير هو "لإثبات أنك لست روبوت".

ولفتت التقارير الصحفية، إلى أن تلك الميزة الجديدة تعمل بتفعيل مستخدم "آبل" خاصية التحقق التلقائي، لتقوم المواقع التي تدعم هذا باستخدام النظام السحابي "آي كلاود" للتحقق من معرف "آبل" الخاصة بالمستخدم وجهازه الذي يستخدمه، وسيقدم "رمز مميز" لإثبات أنك جدير بالثقة و"لست روبوت".

هذا ومع الميزة الجديدة في "آي أو إس 16"، لن يضطر مستخدميه إلى إدخال نص غامض، أو النقر على صور إشارات المرور، لمجرد إظهار أنهم بشر.

كما تعهدت شركة "آبل" بأنها لن تشارك مع هذه المواقع أي بيانات شخصية حساسة المرتبطة بحساب المستخدم، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، كما أنها لن تتبع الـ"آي بي" الخاص بالمستخدم.

ومن المتوقع الإعلان عن نظام تشغيل "آي أو إس 16" خلال فصل الخريف، في منتصف شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع الإعلان عن هواتف "آيفون 14" الجديدة.