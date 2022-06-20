حنان مطاوع تشكر موسى توري بعد جائزة مهرجان الداخلة

الإثنين 20/يونيو/2022 - 02:49 ص

وجهت الفنانة حنان مطاوع الشكر للمخرج السنغالي موسى توري، رئيس لجنة تحكيم مهرجان الداخلة السينمائي الدولي المقام في المغرب، بعد أن حازت على جائزة أفضل ممثلة لدورها في فيلم "قابل للكسر".

وقالت "حنان" في تصريح لـ"البوابة نيوز": "سعيدة كثيرا بحصول فيلم قابل للكسر، على 5 جوائز منها 4 دولية وجائزة من مصر وهو فيلم مستقل وأشكر إدارة مهرجان الداخلة السينمائي الدولي بالمغرب، وأهنئ مخرج العمل أحمد رشوان بالجائزة".

وأعلنت حنان مطاوع أمس الأحد، فوزها بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان الداخلة بالمغرب عن فيلم «قابل للكسر».

وأعربت حنان عن سعادتها الشديدة لحصولها على هذه الجائزة وشاركت صورة عبر صفحتها على فيس بوك وعلقت قائلة: " خامس جائزة ليا عن فيلم قابل للكسر استلمهالي مخرج الفيلم صديقي الغالي أحمد رشوان، جائزة أحسن ممثلة من مهرجان الداخلة السينمائي الدولي في المغرب الحبيب، ألف حمد وشكر".

يذكر أن حنان مطاوع شاركت في الماراثون الرمضاني لهذا العام، بمسلسل "وجوه" والذى يمثل لها أول بطولة مطلقة بدراما رمضان.

