الثلاثاء.. أميرة سعد تناقش رسالتها للدكتوراة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

الأحد 19/يونيو/2022 - 04:52 م

تشهد كلية الفنون الجملية جامعة حلوان مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة أميرة سعد محمد عباس، وعنوانها "إبداع الفنانات الشرقيات في فن الجرافيك فترة ما بعد الحداثة"، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء الثلاثاء 21 يونيو الجاري بقاعة صلاح عبدالكريم بالكلية.

"إبداع الفنانات الشرقيات في فن الجرافيك فترة ما بعد الحداثة"، هو عنوان هذا البحث الذي تناول الأثر العام للمجتمعات الشرقية بكل مكوناتها من قيم وأعراف وعادات وتقاليد، وقضايا سياسية واجتماعية، لمعرفة تأثير هذا الكم الهائل من المعطيات على فنانات هذه المجتمعات، ونتاج إبداعهن الفني.

يتضمن الفصل الأول عدة محاور منها مفهوم ومكونات وجوانب الإبداع، وتعريف الحريات، والحرية الفنية، وتعريف الشرق، وتقسيماته القديمة والحديثة، وصولاً لوضع المرأة في الحضارات الشرقية القديمة مع سرد لفنون تلك الحضارات وأهم الايديولوجيات والفلسفات الدينية التي أثرت على تلك الحضارات اعتمادا على المنهج التاريخي الوصفي، بينما يتناول الفصل الثاني الآثار التي نتجت عن الحرب العالمية الثانية من تغير أنظمة حكم أو تقسيمات جغرافية وأثرها على الفنانات، مثل تقسيم الهند وباكستان، وتقسيم كوريا إلى دولتين، شمالية وجنوبية.

كما يتناول الفصل عرض وتحليل أعمال فنانات شرقيات من الحدود المكانية للبحث والتي بدأن تجاربهن الفنية من أواخر القرن العشرين، وحتى بدايات القرن ال 21 في محاولة من الباحثة لعرض جيلين مختلفين من الفنانات، تم ذلك من خلال المنهج الوصفي التحليلي.

بينما يقوم الفصل الثالث على تحليل أعمال الفنانات المصريات المعاصرات في الحفر والطباعة، وتوضيح آثر المجتمع المصري وقضاياه عليهن وعلى تجاربهن الفنية.

كما تضمن الفصل الثالث تفريغ لنتائج الاستبيان الذي تم على شريحة من الفنانات اللاتي تضمنهن الحد المكاني للبحث، وتناول الاستبيان التأثير الأسري والنشأة، وتأثير المجتمع وعاداته عليهن

وأخيرًا الفصل الذي تناولت فيه الباحثة تأثير الثقافات المختلفة عليها باعتبارها أحد أبناء الثقافة الثالثة، مستعرضة مدى تأثير ذلك على تجربتها الفنية.

تتكون لجنة المناقشة والحكم من، الأستاذ الدكتور سيف الإسلام صقر، الأستاذ المتفرغ بقسم الجرافيك، كلية الفنون الجمليلة جامعة حلوان، مُناقشًا داخليًا، الأستاذ الدكتور السيد إبراهيم قنديل، الأستاذ بقسم الجرافيك، والعميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، مُشرفًا ومُناقشًا، الأستاذة الدكتورة مها محمد خليل البقسماطي، الأستاذ بقسم الجرافيك، كلية الفنون الجميلة، جامعة الأسكندرية، مُناقشًا من الخارج، الدكتور محمود فريد محمود، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، مُشرفًا مُشاركًا ومُناقشًا.