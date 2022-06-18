أسعار الذهب اليوم السبت 18يونيو 2022

السبت 18/يونيو/2022 - 09:02 ص

استقرت أسعار الذهب، بداية تعاملات اليوم السبت 18يونيو 2022، وسجل عيار 21 نحو 1003 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 860 جنيها، وعيار 24 نحو 1146 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8024 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1847 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.