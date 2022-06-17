يحسم مصيره خلال أيام.. العروض التدريبية تنهال على عبد الباقي جمال

الجمعة 17/يونيو/2022 - 04:02 ص

يدرس عبد الباقي جمال المدير الفني السابق لوادي دجلة عددا من العروض خلال الفترة الجارية لاختيار الأفضل منهم.

وتلقى عبد الباقي عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية في الدوري الممتاز ب وناديان صعدا للدوري الممتاز حديثا لتولي تدريبالفريق.

ويرغب عبد الباقي في اختيار الافضل بالنسبة له وفقا لطموح الفريق الذي سيتولى تدريبه من الناحية الإدارية والفنية.

عبدالباقي صاحب 41 عاما لديه مسيرة تدريبية قوية حيث قاد وادي دجلة في منصب المدير الفني الموسم الماضي في 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر في 2 وذلك في ظروف بغاية الصعوبة بعد أن تولى المهمة الفنية بعد ماريو سالاس.

وعمل عبدالباقي مع العديد من المدربين في منصب المدرب العام ابرزهم هاني رمزي و والتر مويس و حمادة صدقي وكارتيرون و تاكيسجونياس وغيرهم من المدربين.

وقاد عبد الباقي وادي دجلة في الدوري الممتاز ب هذا الموسم ونجح في تقديم نتائج مميزة وأنهى الدور الأول في المركز الثاني بعد الداخلية بفارق ٣ نقاط قبل أن يرحل لظروف خاصة.