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الثلاثاء 14 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

منتخب فلسطين يهزم الفلبين برباعية ويتأهل لكأس آسيا 2023

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تأهل منتخب فلسطين إلى كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز الكبير على منتخب الفلبين برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء، في افتتاح الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية، لحساب المجموعة الثالثة.

سدل رباعية منتخب الفدائيين كلا من صالح شحادة في الدقيقة 30 وتامر صيام في الدقيقة 42 ومحمد يامين في الدقيقة 55 ومحمود أبو وردة في الدقيقة 72.
وحقق المنتخب الفلسطيني العلامة الكاملة بـ 9 نقاط من 3 انتصارات، بعد الفوزين السابقين على منغوليا  بهدف واليمن بخماسية نظيفة.
وأصبحت هذه المرة الثالثة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الفلسطيني إلى بطولة كأس أمم أسيا بعد نسختي أستراليا 2015، والإمارات 2019. 

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